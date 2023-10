Com a contratação muito bem encaminhada do volante argentino Aníbal Moreno, do Racing, o Palmeiras trabalha desde já nos bastidores para fechar mais quatro reforços para a próxima temporada.

A pedido de Abel Ferreira, que tem a promessa de um elenco mais forte e competitivo para 2024, a diretoria alviverde está atrás ainda de mais um zagueiro, um meia, um atacante de lado e outro de área. Conversas estão em andamento.

Para reforçar o ataque, a prioridade do Verdão passa pela chegada de Bruno Henrique, que, inclusive, tem em mãos uma oferta para chegar livre e assinar por quatro temporadas - também tem, no entanto, uma negociação para renovar com o Flamengo.