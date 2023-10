Rafinha e São Paulo avançaram nas conversas e já há um acerto verbal para renovação de contrato até o fim de 2024. Tanto clube como o capitão do São Paulo viam com naturalidade a extensão do vínculo após a final da Copa do Brasil, como informamos no De Primeira na semana passada.

Nos bastidores do São Paulo, o assunto sempre foi tratado como "caminho natural" por tudo que Rafinha construiu nas últimas temporadas — e coroou 2023 com um título inédito.

Ainda não há nada assinado, nas próximas semanas o jogador deverá se reunir com seu estafe e direção do São Pulo para sacramentar a renovação.