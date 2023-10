O Botafogo não tem um nome concreto para substituir imediatamente o demitido técnico Bruno Lage e cogita a possibilidade de ter Lúcio Flávio no comando até o fim do ano, dependendo de desempenho e resultados daqui pra frente na campanha em busca do título do Brasileirão. O profissional assume o Glorioso de forma interina, ao lado de Joel Carli (na função de auxiliar), na liderança do Brasileirão, com sete pontos de vantagem.

O clássico contra o Fluminense, neste domingo (8), será o primeiro termômetro para medir a força do interino. Uma vitória daria mais força pela permanência e quebraria a sequência de cinco jogos de jejum - a última vitória foi há mais de um mês, no dia 27 de agosto, contra o Bahia.

Lúcio Flávio tem a confiança da diretoria e é visto como uma pessoa querida por todos. Ele trabalhou na transição de Luís Castro (atualmente na Arábia Saudita) para Bruno Lage, ao lado de Cláudio Caçapa, hoje no RWD Molenbeek (Bélgica), clube também pertencente ao grupo gerido por John Textor.