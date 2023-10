Siga o UOL Esporte no

O Botafogo passou a manhã e a tarde desta terça-feira (3) discutindo internamente a demissão de Bruno Lage. Nos bastidores, o clima é visto como insustentável e vários são os defensores da saída imediata do treinador português.

Todo o cenário de insatisfação, inclusive dentro do próprio elenco, já foi repassado em detalhes ao investidor John Textor. O estopim foi o empate de ontem por 1 a 1 com o Goiás - e a gestão da utilização de Tiquinho Soares. A decisão agora está nas mãos do norte-americano.

Para sacramentar a demissão de Lage, no entanto, é preciso existir também um acordo contratual, visto que o treinador de 47 anos tem uma multa rescisória no Glorioso, com quem tem contrato apenas até dezembro deste ano.