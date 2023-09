O Flamengo não está sozinho na disputa pela contratação de Tite. O treinador tem neste momento duas sondagens concretas em cima da mesa, uma do Orlando City, dos Estados Unidos, e outra da Arábia Saudita.

Para o Rubro-Negro, o antigo comandante da seleção brasileira avisou, logo após a saída de Jorge Sampaoli, que aceita começar agora e assinar um contrato até dezembro de 2024, desde que o trabalho seja com o foco na próxima temporada.

As conversas entre Flamengo e Tite estão andamento desde o começo da semana. Por enquanto, não há nada fechado, especialmente porque o treinador ainda tem avaliado as demais oportunidades no mercado da bola.