O Corinthians trabalha para fechar já nesta quinta-feira a contratação de Mano Menezes. Os primeiros contatos, mais num plano informal, foram iniciados nas últimas horas e tiveram como foco a formação da nova comissão técnica.

Os dois lados querem o desfecho rápido e positivo da negociação e, por isso, o treinador viajou para São Paulo para sentar lado a lado com o presidente Duilio Monteiro Alves. A informação foi publicada inicialmente pelo GloboEsporte.com.

Na reunião que tem tudo para ser decisiva na capital paulista, Mano e Duilio vão, enfim, discutir os valores do acordo e os moldes do contrato. Tite, por sua vez, acabou por ser descartado pelo Timão, que tomou conhecimento de uma conversa muito avançada dele com o Flamengo.