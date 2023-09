Imagem: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

O Corinthians desistiu de tentar a contratação de Tite para substituir Vanderlei Luxemburgo.

Segundo apurou a coluna, o clube não recebeu a sinalização do técnico e do estafe dele de que Tite aceitaria trabalhar ainda este ano no Brasil.

Sem o sinal, o Corinthians não abriu conversa para contratar o treinador.