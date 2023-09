Decidido a voltar a treinar em um clube, Tite fez chegar ao mercado nos últimos dias que, a depender do projeto, aceita iniciar um novo trabalho já em 2023, mesmo com a temporada perto de ser concretizada.

Principal alvo do Flamengo para suprir a iminente saída de Jorge Sampaoli, o ex-treinador da seleção brasileira quer, acima de tudo, um desafio que tenha como foco o próximo ano, ou seja, 2024.

Assim que deixou o comando da seleção, logo depois da Copa do Mundo no Qatar, Tite avisou que não gostaria de dirigir um clube brasileiro em 2023. Até por isso, rejeitou várias abordagens, sendo duas do Corinthians, todas no primeiro semestre.