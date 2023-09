O Flamengo vem trabalhando há semanas na renovação de contrato de Bruno Henrique, tendo tratado o tema como "urgente" nos bastidores, mas viu nos últimos dias o Palmeiras entrar na disputa e demonstrar interesse na contratação do jogador, cujo vínculo termina em dezembro deste ano.

Uma das prioridades do Verdão no mercado da bola para a próxima temporada é a chegada de um atacante de peso de lado, especialmente com as características do camisa 27 do Rubro-Negro - o nome, inclusive, tem total aval de Abel Ferreira e já recebeu uma primeira sondagem.

Internamente, a diretoria do clube carioca já avisou que pretende renovar com o experiente atacante por mais dois anos. Porém, ainda não conseguiu avançar nas negociações, o que passou a alimentar as expectativas dentro do rival alviverde.