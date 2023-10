Foi dessa maneira que o técnico Abel Ferreira, que cumpriu o segundo jogo de suspensão e não pôde ficar no banco de reservas, preencheu a defesa com mais um zagueiro. Assim, Luan fez parceria com Gustavo Gómez e Murilo.

Classificação e jogos Brasileirão

A partida se desenrolou de acordo com o momento das duas equipes, ou seja, com pouca qualidade técnica e bastante transpiração. Dono da casa, o Coritiba teve um momento que foi da alegria e tristeza em pouquíssimo tempo, quando, aos 10min, Sebastian Gómez marcou o gol, mas na revisão pelo árbitro de vídeo ele foi anulado.

Melhor sorte teve Gustavo, o Gómez do Palmeiras, que, livre de marcação, abriu o placar na tradicional jogada aérea de escanteio cobrado por Raphael Veiga, aos 33 min.

O segundo gol, confirmado aos 50 min. em um rebote também em um escanteio, Piquerez emendou de primeira de fora da área e correu para a festa. O uruguaio, porém, teve que esperar a revisão do VAR para celebrar ainda mais o seu gol.

Falar que houve uma partida de futebol na segunda etapa só pode ser visto dessa forma porque as duas equipes lutaram bravamente para maltratar a bola e conseguiram cumprir esse feito.

No lance mais perigo do segundo tempo, Rony, que começou na reserva, e entrou aos 12 min no lugar de Flaco López, ficou cara a cara com o goleiro Gabriel, mas o adversário levou a melhor no arremate.