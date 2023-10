Dessa maneira, é preciso ressaltar o ganho para as mulheres com esse aumento de visibilidade, conquistada à duras penas e sem o investimento que move o futebol feminino.

Classificação e jogos Libertadores feminina

Assim, com esses atrativos, pela primeira vez na história da competição e na rivalidade que envolve as duas agremiações centenárias, a competição mais importante do continente terá pela frente as "Brabas" e as "Palestrinas".

Com o ingrediente de que o jogo marcará a despedida do técnico Arthur Elias, que assumirá exclusivamente o comando da Seleção Brasileira Feminina, as corintianas vão em busca do quarto título e como favoritas.

Desde 2016, quando marcou a retomada do futebol feminino com mais apoio financeiro e competições importantes, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram em 16 oportunidades. O histórico é todo favorável às corintianas, que venceram nove confrontos, com cinco empates e duas vitórias das palmeirenses.

Por outro lado, com o reconhecimento de que são as zebras, as palmeirenses, que venceram a Libertadores no ano passado e nunca enfrentaram uma equipe brasileira na competição, ostentam números de fazer inveja. Com a soma dos jogos do ano passado e os desta edição, são 11 vitórias seguidas.

Além disso, caberá ao técnico palmeirense, Ricardo Belli, comprovar na prática que foi correto ao criticar a primeira convocação do colega de profissão. Segundo o treinador, o futuro comandante da seleção brasileira deixou uma imagem ruim ao convocar, no mês passado, nove jogadoras do Corinthians,