Com quase três anos de gestão vitoriosa, é verdade, este é, disparado, o pior momento do Palmeiras. Fruto de decisões equivocadas no montagem do elenco, de uma política centralizadora e egocêntrica da presidente Leila Pereira, que deixou o ambiente ainda mais pesado em sua entrevista coletiva desastrosa, na quarta-feira da última semana.

Dessa maneira, a torcida "abandonou" o time, com o pior público da temporada. Foram 27.718 pagantes, e do jeito que o desânimo tomou conta do time, a tendência é diminuir ainda mais a presença dos torcedores nos próximos jogos como visitante.

Essa torcida, não só os membros das organizadas, xingou Leila Pereira em várias momentos antes de a bola rolar, levou um duro golpe com menos de dois minutos quando Hulk abriu o marcador.

Como o Palmeiras está acima de pessoas, os torcedores fizeram o seu papel e incentivaram o time, que sem a presença de Abel Ferreira, suspenso, em nenhum momento deu a impressão de que faria valer o coro de o "Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor".

Pelo contrário, com a tática de jogar no erro do adversário, o Galo se fechou na defesa no segundo tempo, deixou o Palmeiras com a bola e bastou um erro para, em um contragolpe fulminante, Paulinho saiu livre do campo de defesa e, na risca da grande área, finalizou com perfeição e acertou o meio do gol.

Com a quarta derrota seguida, o Palmeiras deixa o G-4 após 23 rodadas, ou seja, não está mais entre os quatro com vaga garantida à fase de grupos da Taça Libertadores.