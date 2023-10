Ao longo dos meus 27 anos como jornalista esportivo, infelizmente, vi de perto muitas cenas como as de Neymar. Certa vez, em um treino do Palmeiras, o médico Rubens Sampaio, me deu uma aula grátis sobre as lesões de joelho que levam um atleta para a mesa de cirurgia.

Para quem acompanhou pela TV a torção de Neymar e como ele foi carregado para o vestiário, é pouco provável que o camisa 10 não entre na lista dos jogadores que ficam afastados dos gramados por, no mínimo, oito meses.

Na etapa final, até que o Brasil teve um lampejo de lucidez, mas só carimbou o travessão em uma falta de Rodrygo.

Quando apertou, o Uruguai expôs o quanto o Brasil anda frágil em todos os setores. Em uma disputa de bola na área, David Nuñez ganhou de Gabriel Magalhães e Casemiro, e, quase caído, deu o passe para De La Cruz marcar o segundo.

Com essa derrota, o Brasil encerra a invencibilidade de 37 jogos em duelos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americana. A última derrota (2 a 0) havia sido para o Chile, em 2015, em Santiago.

Venezuela encanta

Fiquem tranquilos, o Brasil estará na Copa do Mundo de 2026. Não há o que temer.