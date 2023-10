No dia 3 de outubro, véspera da derrocada do Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores, foi inaugurado no clube um busto em homenagem a César Maluco, ex-atacante e conselheiro do clube.

Por trás desse evento, ocorreu mais uma demonstração do egocentrismo e de como a presidente Leila Pereira coloca o seu marketing pessoal e pisa na história centenária do Palmeiras.

No post no X (ex-Twitter), o texto foi o seguinte. "Com a presença da presidente Leila Pereira, inauguramos em nossa Sala de Troféus, o busto do ídolo César Maluco, maior artilheiro da história do clube na Era Profissional."