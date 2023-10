Eram 16h14, quando mandei uma mensagem para um amigo, que não via havia quase seis meses, avisando que tinha chegado ao shopping Bourbon, vizinho ao Allianz Parque, onde iríamos colocar a conversa em dia.

Por ter sido escalado para a live do Fim de Papo do UOL Esporte, que começaria após a partida semifinal, eu não poderia cobrir a partida, que terminou com a quarta vitória seguida do Boca Juniors sobre o Palmeiras em um mata-mata.

Com o detalhe de que todas com o segundo jogo com mando de campo verde e branco. Na final de 2000, nos pênaltis no Morumbi. E nas semifinais de 2001 e 2023, também em penalidades, e em 2018, com o empate.