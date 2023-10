É público e notório que as redes sociais e antissociais se tornaram termômetro do humor dos torcedores. Sendo assim, escrevo, sem nenhum medo de errar, que o palmeirense está extremamente desconfiado em relação ao desfecho desta noite, quando o Palmeiras pode, se despachar o Boca Junior, no Allianz Parque, chegar à terceira final da Copa Libertadores nos últimos quatro anos.

Caso o final seja o que os palmeirenses esperam, no próximo dia 4 de novembro, o Palmeiras encara o Fluminense, no Maracanã, em busca do quarto título. O Tricolor, que eliminou o Internacional, em uma virada esplendorosa, por 2 a 1, tenta ganhar o torneio sul-americano pela primeira vez.

Bem, a tensão está no ar.