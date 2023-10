A prioridade é alcançar à final da Copa Libertadores no tudo ou nada contra o Boca Juniors, nesta quinta-feira, no Allianz Parque.

Classificação e jogos Brasileirão

Libertadores

Foi por causa dos dois jogos da semifinal que o técnico Abel Ferreira entrou com o mistão contra o Grêmio, no Sul, e com os reservas contra o time de Bragança Paulista. Foram duas derrotas, que, repito, devem custar a luta pelo título do Brasileirão.

O torcedor palmeirense tem razão em lamentar e cobrar reforços da diretoria, mas eu peço para que se faça um exercício de valorizar quem está no elenco, principalmente os garotos formados nas categorias de base.

Contra Red Bull Bragantino, o técnico Abel Ferreira escalou entre os titulares sete crias da Academia de Futebol: Garcia, Naves, Vanderlan, Fabinho, John John, Luiz Guilherme e Endrick. Na etapa final, entraram Kevin, Ian e Kauan Santos, este que fez a sua primeira partida como profissional.

Conformado que não receberia reforços com mais bagagem, Abel Ferreira repetiu inúmeras vezes que o Palmeiras passaria pela "dor do crescimento". Dessa maneira, o torcedor precisaria ficar preparado para ver muitos garotos em campo.

Entenda-se por "dor do crescimento", as alegrias e as tristezas de quem ainda não tem maturidade suficiente para suportar a pressão de jogos difíceis e não sabe como aproveitar as oportunidades e decidir a partida.