Por tudo que ocorreu desde o dia 18 de agosto, quando São Paulo e Flamengo se classificaram para a final da Copa do Brasil, tudo indica que o apito final do juiz Braulio da Silva Machado dará início à festa do Tricolor paulista, na conquista do título inédito, no estádio do Morumbi.

Esse é o meu palpite, que venho sustentando desde o término da semifinal e que só aumentou a chance de isso acontecer, pois, no último domingo, o São Paulo venceu, por 1 a 0, no estádio do Maracanã, e precisa só empatar neste confronto da volta.

A eventual conquista da Copa do Brasil será um prêmio para essa torcida apaixonada, que, desde 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana, na final conturbada contra o Tigre-ARG, só comemorou um título, o Campeonato Paulista de 2021.