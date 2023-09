Louva-se no segundo tempo, o ressurgimento, mesmo com dificuldades, um time que jogou com lampejos de Flamengo, que não deixou se levar pelo momento conturbado e encurralou o São Paulo. Faltou caprichar nas poucas finalizações, e, por azar do destino, Gérson, seu melhor jogador, não suportou a intensidade da partida e teve que sair.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Além disso, destaca-se a segurança defensiva do São Paulo, que teve no goleiro Rafael a muralha nos momentos de pressão e na defesa decisiva, no chute do lateral esquerdo Ayrton Lucas, no último lance de perigo.

Escrevi na última coluna que só o São Paulo poderia tirar o título da Copa do Brasil do São Paulo. Em alguns momentos parecia que seria assim, afinal o time sentiu a pressão da vantagem e não teve a concentração de outros jogos, mas a torcida entendeu os momentos difíceis e jogou com o time.

Sabor especial

São tantos personagens que valeria uma coluna somente para destacar a importância e os méritos do técnico Dorival Júnior, que, após conquistar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores pelo Flamengo, no ano passado, foi demitido, sem a meu ver, ter uma justificativa plausível.

Dorival Júnior pegou um elenco desacreditado e que estava com poucas perspectivas na gestão de Rogério Ceni. No que chamamos de fazer o "arroz com feijão", Dorival Júnior fez os jogadores acreditarem que um título viria ainda nesta temporada.