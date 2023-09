Pela escalação ficou claro que o técnico Abel Ferreira está mais preocupado com a disputa da semifinal da Copa Libertadores com o Boca Juniors, que começa na próxima quinta-feira, em Buenos Aires. Assim, o treinador deixou Rony na reserva e deu oportunidade para Endrick ser o centroavante.

A tentativa com Endrick até funcionou, mas isso só começou a dar resultado quando o Grêmio abriu o marcador, justamente com um ex-jogador do Palmeiras.

Formado no Verdão, o lateral direito João Pedro abriu o marcador após tabelar com o experiente e decisivo atacante uruguaio Luiz Suárez, quando eram nove minutos da etapa inicial.

Depois do gol, o Palmeiras foi o dono das ações e teve ao menos duas chances para empatar, uma com Endrick no cabeceio em cobrança de escanteio de Raphael Veiga e outra, o meia aproveitou o rebote do centroavante, mas ao arrematar parou na defesa do goleiro Gabriel Gandro.

Na etapa final, com mais transpiração do que inspiração com a bola nos pés, o Palmeiras aproveitou o terreno e ficou quase todo o tempo em cima do Grêmio. O problema foi o excesso de chuveirinhos. Isso vem acontecendo nos últimos jogos, e foi o prato cheio para a retaguarda gremista e o goleiro Rafael Grando, que souberam controlar essa jogada mortal palmeirense, principalmente após ficar sem o uruguaio Villasant, expulso aos 41 minutos.

Somente nos acréscimos, na base do tudo ou nada, a jogada aérea alviverde surtiu resultado. Com até o goleiro Weverton na grande área, no último lance de perigo, o zagueiro-artilheiro Gustavo Gómez cabeceou, e, par azar do paraguaio, a bola carimbou o travessão.