Para ajudar o centroavante Robert Lewandowski, Xavi agora conta com o meia alemão Gundogan, titular no título do Manchester City no ano passado, o atacante português João Félix e o lateral direito português João Cancelo.

Fiel ao plano de dar oportunidades para garotos da base, o nome da vez é Lamine Yamal, de 16 anos, que foi lançado na reta final da temporada 2022/23 e já estreou até pela seleção principal da Espanha. Com mais bagagem, outros jovens importantes para o elenco são os meias Gavi e Pedri.

Outro jogador importante para o elenco é o brasileiro Raphinha. Em sua segunda temporada com a camisa do Barcelona, o atacante tem dado conta do recado, mas não tem lugar cativo entre os titulares.

O problema do Barcelona é do meio para trás. Tanto que o alemão goleiro Mark Ter Stegen, único titular que participou de parte da fase de ouro do Barcelona e é o capitão da equipe, tem sido decisivo neste início de temporada.

Por fim, acostumado a jogar no estádio Camp Nou, o Barcelona, como mandante, vai atuar no estádio Olímpico Lluís Companys, que tem capacidade para cerca de 60 mil torcedores.

O Camp Nou está em reforma e terá a sua capacidade aumentada de 99 mil para 110 mil torcedores. Na temporada 2024/25, o Barça pode voltar a jogar no local, mas com a capacidade de no máximo 50% até o fim da reforma. Assim, somente na temporada 2025/26, o estádio deve ser liberado para o público total.