Logo após a definição de que São Paulo e Flamengo passaram à final da Copa do Brasil, no dia 18 de agosto, escrevi a coluna com o seguinte título: "Vai ser muito difícil tirar o título da Copa do Brasil do São Paulo".

Disparado, esse foi o texto que mais provocou comentários raivosos, obviamente a maioria vindos de flamenguistas. Sofri também a acusação rasteira de "coleguinhas da imprensa" de usar esse espaço privilegiado em busca simplesmente do caça-cliques.

Por isso, no dia seguinte, escrevi outra coluna, sempre com a minha modesta opinião, com o seguinte questionamento: Por que incomoda tanto apontar o São Paulo como favorito? De novo, muito barulho nos comentários, mas um ponto uniu muitos eleitores, como apontar favoritismo de dois clubes grandes a um mês da decisão.