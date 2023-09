Iluminado, o atacante Breno Lopes mostrou, mais uma vez, como é um jogador predestinado e fez o gol da vitória do Palmeiras, por 1 a 0, aos 51 minutos do segundo tempo. A vitória no Allianz Parque deixa o Verdão, provisoriamente, a sete pontos do líder do Botafogo (51 a 44), que joga neste sábado, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Ao marcar o gol salvador, Breno Lopes comprovou a sina de brilhar nos acréscimos, cujo o gol mais importante foi o que deu o título da Copa Libertadores na edição de 2020, na final contra o Santos, disputada em janeiro de 2021, no estádio do Maracanã.

Apesar de ser um dos reservas mais elogiados pelo técnico Abel Ferreira, Breno Lopes sofre com a perseguição dos torcedores. Por isso, na comemoração, ele desabafou fazendo gestos raivosos cobrando mais respeito e, mesmo contido pelos companheiros, seguiu com a sua fúria.