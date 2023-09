Diante de um adversário com mais qualidade técnica, principalmente do meio para o ataque, o Brasil teve um ótimo desempenho, já que o goleiro Ederson ficou bem protegido e não fez nenhuma defesa em alto grau de dificuldade.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Com praticamente quatro atacantes, Neymar, Raphinha, Rodrygo e Richarlison, a Seleção Brasileira conseguiu incomodar os peruanos. Assim, na primeira etapa, esse quarteto, ajudado pelos avanços dos volantes Casemiro e Bruno Guimarães, chegou a marcar dois gols, com Raphinha e Richarlison, mas entrou em cena o árbitro de vídeo e ambos foram anulados por posições de impedimento.

Até por ser início de trabalho, e como faz no comando do Fluminense, Fernando Diniz prefere dar rodagem aos jogadores para que eles possam pegar o entrosamento. Isso explica por que ele fez a primeira substituição aos 19min do segundo tempo, quando colocou Gabriel Jesus no lugar de Richarlison.

No final do segundo tempo, aos 40min, o treinador fez mais três trocas. Saíram o lateral direito Danilo, o volante Bruno Guimarães e o atacante Raphinha. Entraram, respectivamente, Vanderson, Joelinton e Gabriel Martinelli.

Foi na velocidade de Martinelli em duas jogadas pela ponta direita que reacendeu a chama do ataque brasileiro. Foram dois cruzamentos que levaram perigo. No primeiro, com a bola rolando, Martinelli cruzou, mas Gabriel Jesus errou no tempo de bola.

Na segunda jogada, Martinelli conseguiu arrumar o escanteio. Na cobrança ensaiada, Neymar cruzou no primeiro pau, Marquinhos foi para a bola, cabeceou de costas e enganou o goleiro Pedro Gallese.