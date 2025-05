Jurisports 2025: evento debaterá lei das Bets e nova Lei Geral do Esporte

Na próxima terça-feira, 3 de junho, a cidade de Brasília recebe a edição XIV do Jurisports, um dos mais tradicionais congressos de direito desportivo no Brasil. O evento será realizado a partir das 09h, no Auditório do Edifício ION - SGAN Quadra 601, na Asa Norte.

Promovido pela Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDD) e pelo ANDD Lab, o XIV Jurisports reúne especialistas, autoridades e profissionais do setor para debater os principais temas do esporte nacional. Alguns dos assuntos que serão debatidos são: mercado das apostas esportivas (bets), direitos de transmissão e a Lei Geral do Esporte.

"O Jurisports 2025 vem com quatro temas muito atuais, que são as apostas esportivas, que pretendemos ouvir das próprias bets qual o resultado final da regulamentação das apostas esportivas, se está sendo bom para o Estado ou não. Na sequência, vamos falar sobre direitos de transmissão e as novas tecnologias, fazer um comparativo do que era para o que é (1997-2025). Outro tema muito integrante, que é a Lei Geral do Esporte, o que realmente mudou, o que não mudou, o que está pendente... Por fim, o tema que todos mais gostam, que é a SAF, vamos discutir a segurança jurídica e a sucessão trabalhista no âmbito especialmente da Justiça do Trabalho. Então é um evento muito promissor e muito atual e contamos claro com a presença de todos da área", conta Terence Zveiter, presidente da ANDD.