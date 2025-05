Fifa condena Vasco a pagar milhões para família Díaz. Clube pode recorrer?

No entanto, eles divergem do Cruz-maltino a respeito da saída. Ramón e Emiliano alegam terem sido demitidos. Enquanto o clube diz que a dupla pediu demissão. A divergência entre as partes culminou em um processo na entidade máxima do futebol.

Especialistas ouvidos pelo Lei em Campo explicam que a decisão não é definitiva, uma vez que o Vasco poderá recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS) - última instância da justiça desportiva a nível mundial.

"Como o Vasco foi derrotado no tribunal da Fifa e os técnicos agora também têm acesso aos mesmos mecanismos de estabilidade contratual que os atletas, o clube ficará sujeito ao transfer ban caso não faça o pagamento no prazo estipulado. Nos termos do art. 57 do Estatuto da entidade, cabe recurso internacional ao CAS no prazo de 21 dias após a publicação da decisão. O Cruz-maltino teria de aguardar o julgamento de mérito ou, por agora, tentar a concessão de efeito suspensivo para se eximir do pagamento até lá, o que me parece uma possibilidade remota", explica o advogado desportivo Carlos Henrique Ramos.

De acordo com o GE, caso seja obrigado a pagar quaisquer valores à família Díaz, o Vasco irá mover uma ação de regresso e responsabilizar os antigos gestores do clube (a 777 e a A-CAP), além do ex-CEO do clube, Lúcio Barbosa, e da ex-CFO, Katia dos Santos.

Caso isso aconteça, a advogada desportiva Ana Mizutori entende que o caso poderia se prolongar por bastante tempo.

"O Vasco da Gama pode recorrer (da decisão da Fifa) ao CAS, por se tratar de casos que envolvam disputas internacionais ou regulatórias no âmbito esportivo. No entanto, a atual disputa com a 777 Partners está sendo tratada principalmente no sistema judiciário brasileiro, com decisões recentes da Justiça do Rio que impõem restrições à gestão da SAF do clube. A Câmara de Arbitragem da FGV/RJ, iniciada pelo Vasco em 2024, enfrenta dificuldades devido à renúncia de árbitros indicados, o que tem atrasado o andamento do processo. Enquanto isso, a Justiça brasileira continua sendo o principal fórum para resolver a disputa. Dentre os próximos passos, aguarda-se o julgamento do mérito do recurso da 777 Partners, que foi adiado e ainda aguarda nova data pelo TJRJ. Além disso, o processo de recuperação judicial da SAF do Vasco está em andamento e pode influenciar a resolução da disputa", conta a colunista do Lei em Campo.