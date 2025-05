Nova gestão na CBF começa sem unanimidade: isso é sinal de esperança !

Vale lembrar: os últimos quatro presidentes da CBF foram afastados antes do fim dos mandatos - TODOS foram eleitos por unanimidade (daria para colocar também Ricardo Teixeira que renunciou ao cargo após 23 anos por denúncia de corrupção). Romper com essa lógica de instabilidade e descrédito institucional é um dos grandes desafios do futebol brasileiro. Não se trata apenas de trocar nomes, mas de transformar culturas e estruturas. Trabalhar para proteger a instituição é o caminho necessário para completar o mandato, sair pela porta da frente e deixar um legado.

Criticar a presença de nomes que já integraram gestões anteriores ignora a complexidade do sistema associativo. O próprio Reinaldo Carneiro Bastos foi vice-presidente na gestão eleita de Ednaldo Rodrigues. Em estruturas como a da CBF, um rompimento total é raro -- e nem sempre desejável. O fundamental é que a união esteja pautada por um compromisso real com mudanças.

O discurso de posse mencionou essa nova gestão e suas práticas, prometendo um novo rumo para o nosso futebol. No entanto, entre o discurso e a prática, há desvios pelo caminho. Somente com o tempo veremos se as decisões tomadas realmente conduzirão a uma nova CBF.

Quanto à interferência de Brasília, quem conhece o futebol sabe que todas as gestões anteriores também mantinham a capital no radar. A CBF é uma associação que, pela sua relevância, tem natureza jurídica e legitimidade para se relacionar institucionalmente com os poderes públicos. A diferença está em como isso é feito. À medida que o movimento associativo se fortalece com legitimidade interna e estabilidade, essas relações se tornam mais pontuais, técnicas e institucionais — e menos políticas.

Mas além de reencontrar uma instabilidade perdida com processos mais transparentes e legítimos, é preciso ir além. Um outro desafio do futebol brasileiro está em garantir a participação efetiva de clubes e atletas dentro da cadeia associativa. E isso não ocorrerá apenas por boa vontade institucional. Depende de ações legítimas, articuladas e coletivas, capazes de exercer mecanismos reais de pressão. É assim que se rompe o ciclo de decisões verticais e desconectadas da base do esporte.

O futebol brasileiro precisa com urgência de um novo modelo de governança: ético, transparente e aberto ao diálogo. A presença crítica dos clubes — ainda que ausente fisicamente — é parte essencial desse processo. Quando o sistema deixa de ser automático, todos precisam refletir antes de decidir. E isso, sim, é um avanço. Um oxigênio para vencer a desesperança.