Justiça proíbe clube de participar de competições por dívida trabalhista

"Em tese, em última instância, após apreciação da Justiça Desportiva, o Poder Judiciário poderia aplicar sanções deste tipo, mas não relacionados especificamente às demandas trabalhistas. Mesmo assim, não seriam tais conflitos de competência da Justiça do Trabalho, quando muito da Justiça Comum Civil. Sendo ainda plenamente discutível a apelação da Justiça Desportiva em perda de pontos para clubes/SAFs que atrasam remuneração de atletas, uma vez que não é tipificado no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD)", acrescenta o advogado.

O advogado Theotonio Chermont, especialista em direito trabalhista-desportivo, diz que o caso envolvendo o Metropolitano não é muito diferente de muitos clubes que descumprem as leis e são de fato utilizados por terceiros para atividades escusas paralelas.

"Isso torna extremamente difícil para os exequentes e o próprio juízo detectarem quem são os responsáveis e aplicarem medidas executórias efetivas. O Metropolitano vem lesando impiedosamente uma numerosa coletividade de credores. Não tem fonte de receitas, não movimenta conta bancária, absolutamente nada, mas de onde vem dinheiro para se manter e pagar a folha salarial? Mesmo utilizando as ferramentas executórias dos tribunais o dinheiro não aparece, razão pela qual a decisão proferida pela diligente magistrada foi corretíssima, pois amparada pelo artigo 139 do Código de Processo Civil (CPC). Por se tratar de questão específica envolvendo atletas e clubes, a medida da magistrada pode soar estranha ou 'pesada', mas considerando o modus operandi do clube - e de muitos - se torna necessária para compelir que regularize sua situação perante diversos credores lesados e iniba esse tipo de ardil", avalia.

No entendimento de Chermont, não há o que se falar de inconstitucionalidade na decisão.

"O artigo 139, inciso IV, do CPC confere ao juiz o poder de determinar medidas coercitivas para garantir o cumprimento de ordens judiciais, mesmo que não estejam expressamente previstas no código. Essas medidas podem ser atípicas e objetivam garantir a efetividade da decisão judicial, tão como apreensão de CNH, passaporte ou bloqueio de cartão de credito, por exemplo. A execução tem que ser desconfortável, caso contrário os maus pagadores ou mesmo fraudadores nunca cumprirão suas obrigações. No julgamento da ADI 5941/DF o STF reconheceu a constitucionalidade das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC. Que todos os magistrados tivessem essa preocupação em dar efetividade à execução de verbas alimentares", avalia o advogado trabalhista-desportivo.

Metropolitano se manifesta