Cusparada de Pavón em eliminação do Grêmio gera punição no STJD?

Parágrafo único. Se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros de equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão por trezentos e sessenta dias, qualquer que seja o infrator.

A confusão

O Grêmio se revoltou com a arbitragem após a anulação do gol de Aravena por uma falta do zagueiro Kannemann. A vitória por 1 a 0 levaria a decisão da vaga nas oitavas de final da competição para os pênaltis.

Candançan chegou a ser chamado pelo VAR (árbitro de vídeo) para analisar o lance no monitor, mas manteve a decisão de campo, causando indignação nos jogadores do Grêmio e dando início a uma confusão. No meio do tumulto, Pavón testou cuspir no árbitro, mas acertou em um dos policiais que protegiam o juiz.

O CSA venceu a partida de ida, em Alagoas, por 3 a 2. Assim, alcançou a classificação às oitavas da Copa do Brasil com o empate em Porto Alegre.

