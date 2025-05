Refugiadas, mas não silenciadas: Fifa reconhece seleção feminina afegã

A decisão demorou, mas é histórica. No 74º Congresso da Fifa, realizado neste mês de maio, o Conselho da entidade aprovou oficialmente a criação da seleção feminina de refugiadas do Afeganistão, a Afghan Women's Refugee Team (AWRT). A equipe será composta por jogadoras que conseguiram fugir do país após o retorno do regime talibã em 2021, quando o esporte feminino passou a ser brutalmente reprimido.

A Fifa promete desenvolver uma estratégia de apoio e desenvolvimento, com foco em treinos, estruturação, participação em torneios e, acima de tudo, segurança para as atletas. Inicialmente, a AWRT passará por uma fase piloto de um ano, com amistosos reconhecidos e torneios supervisionados. A seleção afegã não joga oficialmente desde 2018 e sequer aparece no ranking mundial da Fifa. Foi, inclusive, excluída do sorteio das Eliminatórias da Copa Asiática de 2026 — passo fundamental rumo à Copa do Mundo Feminina de 2027.

O reconhecimento da entidade é mais que simbólico. É resultado direto da mobilização internacional de atletas, jornalistas, ativistas e coletivos de direitos humanos, que pressionaram as entidades esportivas a não se calarem diante da opressão.