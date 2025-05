Conselho do Náutico processa presidente por defender democracia. É legal?

O Náutico vive um momento de instabilidade política, com conselheiros apresentando diversos requerimentos com questionamentos à administração executiva. O clube pernambucano passará por eleições no fim do ano.

Bruno Becker se manifesta:

O presidente do Náutico se manifestou oficialmente sobre o processo administrativo que foi aberto contra ele por conta da postagem. Confira abaixo o posicionamento na íntegra:

"Torcida alvirrubra, já é do conhecimento de todos vocês, pela ampla repercussão na mídia e redes sociais, a recente polêmica envolvendo a iniciativa de um conselheiro que reagiu à postagem, nas nossas redes sociais, de conteúdo enaltecendo a democracia, no dia 1º de abril de 2025. Não pretendo aqui debater mais o mérito deste assunto, inclusive recebemos imediato e amplo apoio ao gesto do clube, que não foi inédito nem isolado. Também registro a atitude de alguns conselheiros, que buscam reverter a instauração de processo administrativo contra a presidência executiva.

Como já disse em entrevistas, estou absolutamente tranquilo. O que me preocupa, de fato, é observar essa tentativa divisionista de instalar falsas crises, distantes das prioridades do clube, combatendo a própria instituição que deveríamos, todos, defender. É notório que enfrentamos desafios imensos e precisamos da força de todos para superá-los, recolocando o clube no patamar que merece, com perspectiva de futuro. Basta citar dois exemplos: o acesso à Série B e a SAF. Eis o que deveria mobilizar a nação alvirrubra, envolvendo cada um que torce pelo Clube Náutico Capibaribe.

Antecipar disputas que não sejam ligadas à luta em campo ou à viabilização de um novo modelo de gestão é um desserviço ao clube. Quem perde é o Náutico. E a nossa maior luta é justamente por vitórias. É preciso ter bom senso e unidade para, sem prejuízo das discussões, dos esclarecimentos, do respeito às diferenças, dar valor ao que é maior do que tudo: o nosso clube.