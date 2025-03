Gauchão com times uruguaios? Caminho jurídico é complicado

Apesar das conversas iniciais, questões jurídicas e práticas ainda precisam ser analisadas para viabilizar a proposta. O Lei em Campo consultou especialistas para entender se a ideia pode, de fato, sair do papel.

O advogado Luiz Marcondes, especialista em direito desportivo, explicou que o Estatuto da FIFA estabelece que os clubes fazem parte de um sistema federativo mundial, sendo reconhecidos por suas federações nacionais. No caso do Brasil, a entidade responsável é a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), enquanto no Uruguai é a AUF (Associação Uruguaia de Futebol).

A ideia de Peñarol e Nacional disputarem o estadual do Rio Grande do Sul seria tratada como excepcionalidade pelo Estatuto da FIFA. Os clubes uruguaios poderiam participar da competição desde que recebam autorização da entidade máxima do futebol, da Conmebol, CBF e AUF.

"O Estatuto da FIFA prevê que os clubes filiados a uma Associação Membro só podem participar de competições organizadas por outra Associação Membro em casos excepcionais, desde que ambas as Federações, a Conmebol e a FIFA estejam de acordo. A FIFA dispõe de um regulamento específico para as partidas/torneios internacionais, que deve ser observado integralmente pelas partes interessadas", afirma o advogado desportivo João Paulo Di Carlo.

"A participação de clubes uruguaios no Campeonato Gaúcho seria tratada como excepcionalidade. Mas se houver a permissão das instituições competentes do sistema federativo-associativo FIFA, como as respectivas federações nacionais do Brasil e Uruguai, além da Conmebol, as participações poderiam ser possíveis", acrescenta Marcondes.

Mas o desafio seria maior. Os clubes teriam que ser convidados pela Federação Gaúcha de Futebol, com a anuência dos clubes participantes do Gauchão. Outra questão analisada seria a das vagas às competições nacionais e o ascenso e descenso.