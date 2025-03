Discussão jurídica na Europa pode revolucionar o futebol também no Brasil

A Comissão Disciplinar da FIFA considerou que este acordo violava as regras da entidade que proíbem a propriedade por terceiros dos direitos econômicos dos jogadores. A Comissão impôs algumas medidas disciplinares ao clube belga, confirmadas pelo CAS e pelo Tribunal Federal Suíço.

Para conseguir uma declaração de que as regras da FIFA que proíbem a propriedade dos direitos econômicos dos jogadores por terceiros violam a legislação da União Europeia, o Doyen Sports ingressou com uma ação nos tribunais belgas. Esses tribunais recusaram jurisdição com o fundamento de que a lei belga confere força de caso julgado a certos tipos de sentenças arbitrais comerciais, incluindo sentenças do CAS.

Após interpor recurso, o Tribunal de Cassação belga questionou o Tribunal, em particular, se o direito da União se opõe à aplicação de tais disposições nacionais a uma sentença arbitral que foi verificada exclusivamente por um juiz de um Estado não pertencente à UE.

Tamara ?apeta considera que os operadores desportivos da União sujeitos ao sistema de resolução de litígios da FIFA devem poder ter acesso direto e controle judicial total, por um juiz nacional, de todas as regras do direito da União e, no entanto, uma "atribuição definitiva do CAS".

?apeta distingue a arbitragem desportiva da arbitragem comercial por duas razões. Primeiramente, ela esclarece que uma característica essencial da arbitragem comercial é a livre aceitação da cláusula compromissória por ambas as partes. Esta característica justifica a limitação do controle dos juízes nacionais, no contexto da arbitragem comercial, às questões de ordem pública.

No entanto, esta justificação não se aplicaria ao tipo de cláusula arbitral esportiva, que, segundo a Advocacia Geral da UE, seria obrigatória. Nesse sentido, defende que os operadores de direito devem reconhecer a competência do CAS, que ocorre, na grande maioria das vezes, como instância revisora das decisões submetidas à FIFA em primeira instância. Assim, as adjudicações concedidas ao abrigo deste sistema não poderiam, portanto, ser limitadas a questões de ordem pública, como ocorre com o Tribunal Federal Suíço, e devem estar sujeitas à revisão judicial completa.