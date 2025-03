Convocado para a Espanha sub-17, Enzo ainda pode jogar pelo Brasil?

A convocação espanhola não significa que o filho de Marcelo não poderá defender o Brasil no futuro. Nascido em setembro de 2009, na Espanha, e com pais brasileiros, Enzo ainda poderá representar o Brasil mesmo tendo atuado pela base do país europeu, é o que garante o Regulamento de Aplicação do Estatuto da FIFA.

"O Enzo Alves pode sim ser convocado com 16 anos para disputar uma competição sub-17 representando a seleção espanhola, por ter dupla nacionalidade. Caso ele aceite a convocação, mesmo disputando essa competição com a Espanha, futuramente, ele poderá optar por jogar pela seleção brasileira, se convocado. A permissão decorre do Estatuto da FIFA (artigo 8 do Regulamento de Aplicación de los Estatutos - FIFA)", conta o advogado desportivo Luiz Marcondes.

João Paulo Di Carlo, advogado especializado em direito desportivo, diz que Enzo estaria dentro das exceções previstas no regulamento da entidade máxima do futebol.

"O atleta embora tenha nascido na Espanha, tem pais brasileiros, portanto, possui duas nacionalidades. Essa convocação, sendo ou não uma competição/jogo oficial não tem o condão de impedir que o jogador opte, no futuro, por atuar na seleção brasileira, pois estaria dentro das exceções previstas pelo Regulamento de Aplicação do Estatuto da FIFA, que, dentre outros temas, estipula as regras de elegibilidade dos futebolistas", afirma.

Marcondes explica que Enzo só perderá o direito de optar por representar o Brasil se jogar uma partida pela seleção principal da Espanha em uma competição oficial.

"O assunto elegibilidade promete ganhar cada vez mais força nos regulamentos esportivos, tendo em vista a crescente globalização, principalmente em um novo ciclo de Copa do Mundo. Podemos citar o exemplo de Mateo Retegui (argentino com nacionalidade italiana), da Atalanta, como o caso recente mais debatido e polêmico", destaca o advogado João Paulo Di Carlo, que abordou o tema em sua coluna no Lei em Campo.