Palmeiras ameaça sair da CONMEBOL e ir para CONCACAF. Isso seria possível?

"Num cenário muito hipotético e improvável, o movimento não seria esse. Caberia, primeiro, à CBF se filiar à Concacaf. Depois, os clubes brasileiros passariam a disputar competições dessa confederação. No estrangeiro, situação semelhante ocorreu, por exemplo, com a Federação Australiana, que deixou a confederação da Oceania para se filiar à asiática", conta.

O advogado André Scalli também lembra do caso envolvendo a Federação Australiana, que em janeiro de 2006 deixou a Confederação de Futebol da Oceania (OFC) por questões de competitividade, já que a seleção do país sempre se sobressaia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, e se tornou membro da Confederação Asiática de Futebol (AFC).

"Portanto, há precedentes. Houve toda uma negociação entre a AFC aceitar a entrada da Austrália e a OFC aprovar o desligamento, tudo isso ainda com a chancela da FIFA. A justificativa australiana foi plausível, ela era a única seleção profissionalizada do continente, e com sua saída equilibrou-se as chances das demais seleções. Então a transferência é possível havendo um motivo, e a concordância da Conmebol, Concacaf e FIFA", acrescenta o advogado.

Outro exemplo é o de Israel, que disputa as Eliminatórias Europeias e tem seus clubes na Champions League e Europa League, por conta dos conflitos no Oriente Médio, especialmente com a Palestina.

