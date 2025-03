Ranking paulista do sub 20 tem novidades entre os "grandes"

"A Lei Geral do Esporte, na linha do que já exigia a Lei Pelé, segue estabelecendo a obrigatoriedade de os clubes garantirem condições adequadas para a formação de jovens atletas, o que inclui infraestrutura, suporte educacional, acompanhamento médico e psicológico, além de medidas de proteção social", conta.

Nesse contexto, o Certificado de Clube Formador (CCF), fornecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), acaba sendo um instrumento fundamental para assegurar que essas exigências sejam cumpridas.

"O documento atesta que o clube atende a requisitos mínimos, como contratos de formação, assistência médica e estrutura esportiva adequada. Isso não apenas protege os direitos dos atletas em formação, mas também garante que o clube tenha segurança jurídica sobre o vínculo e a valorização de seus jogadores, podendo ser compensado financeiramente em futuras transferências", afirma Ana Mizutori.

"Portanto, rankings como o da FPF servem como um reflexo do trabalho realizado pelos clubes na base, mas é essencial que esse desempenho esteja alinhado com as exigências legais e estruturais impostas pelo CCF e pela legislação esportiva vigente, garantindo que o desenvolvimento dos jovens atletas ocorra em um ambiente seguro, profissional e em conformidade com a lei", acrescenta a advogada desportiva.

Um dos destaques no ranking divulgado pela FPF é o Ibrachina FC, que também possui o CCF. Fundado em 2020 com o objetivo de promover a integração cultural, educacional e esportiva entre Brasil e China, o clube chama atenção pelo trabalho realizado junto aos jovens atletas e pela rápida ascensão nas categorias de base paulista, com campanhas marcantes na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) e o próprio Campeonato Paulista.

"A sexta colocação entre os times estaduais é apenas o fruto do trabalho que é feito no Ibrachina FC. Sempre com muita dedicação e esforço", pontuou Henrique Law, presidente do clube.