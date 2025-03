Esporte e a parceria Brasil-Portugal

No mês de fevereiro ocorreu um encontro bilateral entra Brasil e Portugal, com as presenças do presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do primeiro-ministro da República Portuguesa, Luís Montenegro. Esse encontro registra uma série de acordos de cooperação entre os países.

O momento é cercado de simbolismos, tendo em vista a celebração dos 200 anos de relações diplomáticas entre os países irmãos, que dão um passo decisivo no aprofundamento da sua parceria estratégica com a assinatura de 19 acordos que reforçam a cooperação nas áreas da economia, inovação, sustentabilidade, segurança e investigação.

Acontece que entre tantas questões importantes, o esporte não apareceu com o protagonismo que poderia ter. Por isso, a Academia Nacional de Direito Desportivo, referência internacional na área acadêmica em assuntos em que direito e esporte se encontram, tem realizado uma série de conversas para ajudar a colocar o esporte na agenda desses acordos.