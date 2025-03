Campeonato Catarinense corre risco de ser decidido nos Tribunais. Entenda

Apesar do julgamento não ter acontecido, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) decidiu não paralisar o Campeonato Catarinense, seguindo com as partidas programadas entre as equipes classificadas. A grande questão é que o Barra avançaria para a fase de mata-mata do estadual tivesse vencido o Caravaggio.

Por conta do cenário de indefinição, especialistas ouvidos pelo Lei em Campo afirmam que, ao não paralisar a competição, a Federação Catarinense criou uma grande insegurança jurídica.

"O ideal seria que, por prudência, o campeonato fosse paralisado pela Federação Catarinense, uma vez que o pedido de anulação foi admitido (embora ainda não julgado no mérito) pelo Pleno do TJD-SC e o resultado da partida deixou de ser homologado. A classificação das equipes à fase decisiva do campeonato ficaria a depender de tal definição pelo Tribunal. Seguir adiante com a competição gera insegurança jurídica e faz com a equipe vencedora ainda não possa ser oficialmente declarada campeã, fora o risco de as partidas precisarem ser disputadas novamente. A nosso ver, a Federação, sabedora de que os tribunais desportivos são historicamente reticentes em anular partidas, está apostando na velha ideia do 'fato consumado'", avalia o advogado desportivo Carlos Henrique Ramos.

O advogado Pedro Mattei, especialista em direito desportivo, diz que o campeonato corre risco de ser resolvido nos tribunais.

"Pelo fato da federação não ter paralisado o campeonato até que o TJD-SC julgasse a impugnação da partida entre Caravaggio e Barra, os clubes que disputaram as fases finais podem vir a ser prejudicados e requerer seus direitos na Justiça Desportiva, o que causa enorme insegurança jurídica a esta competição", afirma o especialista em direito desportivo.

"O aparente direito do Barra influenciará diretamente no resultado do Catarinense, e o risco de novas demandas dos clubes que disputaram as fases finais chegarem ao TJD-SC é grande. O campeonato pode acabar maculado por ter que ser resolvido nos tribunais (TJD-SC e STJD) ao invés do campo, o que deve se evitar, pelo princípio da estabilidade das competições", acrescenta.