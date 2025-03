TJD diz que pena a Gabigol em Minas pode ser cumprida no Brasileiro. Pode?

O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) abriu um precedente inédito ao determinar que punições aplicadas em competições estaduais podem ser cumpridas em torneios nacionais. A decisão ocorreu durante o julgamento de Gabigol, atacante do Cruzeiro, e Alexandre Mattos, CEO do clube, por incidentes no clássico contra o Atlético-MG, disputado em 9 de fevereiro, pelo Campeonato Mineiro.

Gabigol foi expulso aos 26 minutos do primeiro tempo após acertar uma cotovelada no zagueiro Lyanco. Inicialmente, o árbitro não considerou a ação como passível de expulsão, mas, após revisão do VAR, mostrou o cartão vermelho ao atacante. A Procuradoria do TJD-MG denunciou o jogador no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre agressões físicas durante o jogo.

Já Alexandre Mattos foi denunciado por invadir o espaço destinado à arbitragem durante o intervalo e por xingar o árbitro da partida, Felipe Fernandes Lima, proferindo as seguintes palavras: "Isso é uma vergonha, vocês não apitam mais jogos do Cruzeiro". O dirigente foi punido com duas suspensões de 15 dias cada, totalizando 30 dias de afastamento, mas foi absolvido da multa de R$ 5 mil inicialmente prevista.