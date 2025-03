Paquetá terá futuro decidido esse mês: entenda todos cenários sobre o caso

De acordo com a 'Sky Sports' a FA pedirá o banimento vitalícia de Lucas Paquetá caso ele seja considerado culpado das acusações. Em casos semelhantes, o zagueiro Kynan Isaac, do Stratford Town, foi suspenso por dez anos, e Bradley Wood, do Lincoln City, foi afastado por seis temporada após receberem cartões amarelos propositais.

As apostas envolvendo Paquetá foram feitas da Ilha de Paquetá, local no Rio de Janeiro onde o jogador revelado pelo Flamengo nasceu. Uma das apostas investigadas teve o valor de 7 libras (R$ 46 na cotação atual). Segundo documentos, a casa de aposta a alertar sobre o "número incomum" de apostas foi a Betway, patrocinadora máster do West Ham, equipe atual do brasileiro. As apostas totalizaram mais de R$ 600 mil de retorno.

Paquetá nega as acusações

Em declaração oficial quando as acusações foram formalizadas, Paquetá negou qualquer envolvimento em irregularidades.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", escreveu o jogador em suas redes sociais.

Nos siga nas redes sociais: @leiemcampo