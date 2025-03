No combate ao racismo, Luighi já fez história; Palmeiras pode fazer

No combate efetivo ao preconceito no esporte, o Palmeiras pode fazer história, o jovem Luighi já fez. Com apenas 18 anos, ele contrariou a lógica e se posicionou de maneira firme contra o preconceito. O caso repercutiu no mundo.

O jogador da base do Palmeiras sofreu crime de RACISMO na Libertadores sub-20 durante Cerro Porteño 0 x 3 Palmeiras logo após marcar um dos gols do time brasileiro. Sofreu. Chorou.

Ao final do jogo, foi entrevistado pela TV oficial do evento. A pergunta foi protocolar, "fale sobre o jogo e a vitória". Mostrando coragem e uma rara maturidade respondeu com outra pergunta: "sério que você vai me perguntar sobre o jogo? É sério isso? Não vai perguntar sobre racismo? O que eu sofri foi crime!".