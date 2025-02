Trump preocupa esporte ao suspender lei anticorrupção que permitiu FIFAgate

"É fundamental investir em conscientização e educação para que clubes compreendam os prejuízos reputacionais e financeiros das más práticas, independentemente da aplicação da FCPA. Afinal, além de outras leis que podem ser acionadas, a falta de integridade mina a confiança pública e desvirtua o propósito do esporte. A verdadeira ética deveria guiar as ações, independentemente da existência de uma lei que proíba condutas inadequadas", acrescenta a advogada.

Caso FIFAgate e a importância da FCPA

O FIFAgate - considerado um paradigma do combate à corrupção no esporte, pois revelou um esquema sistêmico de suborno, lavagem de dinheiro e desvio de recursos dentro da maior entidade do futebol mundial - só foi possível em razão da existência da FCPA.

No caso do FIFAgate, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) utilizou a FCPA para processar dirigentes da FIFA e empresários ligados ao futebol, já que muitos dos crimes envolviam transações bancárias com passagem pelos EUA e contratos assinados naquele país.

Além disso, o fato de diversas empresas envolvidas no caso serem sediadas ou terem operações nos EUA também possibilitou que a Justiça americana conduzisse a investigação.

A investigação americana resultou no indiciamento de 34 réus, entre empresas e pessoas, e na devolução de milhões de dólares.