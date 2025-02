Acordo obriga Sport a garantir cumprimento de punição imposta à organizada

Uma das obrigações assumidas pelos clubes é "proibir o acesso de qualquer membro identificado pelos órgãos de segurança pública e/ou pela Federação Pernambucana de Futebol das torcidas organizadas citadas às dependências dos clubes".

Especialistas ouvidos pelo Lei em Campo afirmam que o Sport, na condição de mandante da partida e como um dos signatários do TAC, tem a responsabilidade de garantir que a punição imposta à organizada seja cumprida.

"O Sport, como signatário do TAC firmado com o Ministério Público, tem a obrigação de garantir o cumprimento da proibição imposta à torcida Jovem do Leão. O clube deve impedir qualquer vínculo com a organizada, coibir sua presença no estádio e adotar medidas de segurança, como controle de acesso e identificação dos torcedores. O descumprimento do termo pode resultar em sanções, incluindo multas e penalidades administrativas", afirma o advogado desportivo Alberto Goldenstein.

O advogado destaca que, ao estabelecer regras claras e sanções para o descumprimento, o TAC reforça a "responsabilidade dos clubes na prevenção da violência e na construção de uma cultura de paz no futebol".

Segundo a advogada Fernanda Soares, o Sport deve trabalhar para evitar o acesso de membros identificados pelos órgãos de segurança pública e/ou pela Federação Pernambucana de Futebol como pertencentes às torcidas organizadas proibidas.

"Com o reconhecimento facial no estádio, esse controle é facilitado. Caso o clube identifique a presença de algum membro proibido de adentrar o estádio, deve retirá-lo do local e aplicar punições à torcida organizada. É importante que o clube continue se posicionando contra os atos de violência, seja por meio de ações de conscientização, seja pelo afastamento das torcidas organizadas que promovem tais atos. A parceria e colaboração com o poder público são fundamentais para garantir o cumprimento das medidas impostas e a segurança do torcedor 'comum'", diz a especialista em direito desportivo.