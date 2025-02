O olhar do principal tribunal esportivo para os direitos humanos

Além de avançar nos regramentos internos do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre direitos humanos, o documento destaca a atenção que o futebol tem dado ao tema. A FIFA, por exemplo, comprometeu-se com todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente, incluindo os da Carta Internacional dos Direitos Humanos (Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pactos Civis e Políticos e Econômicos, Sociais e Culturais) e a Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Esse compromisso é um marco importante, pois coloca o esporte em sintonia com as demandas globais por justiça e equidade.

Ao analisar decisões do TAS, percebe-se um olhar mais cuidadoso com os direitos humanos. O intérprete precisa entender que esporte e direito caminham juntos. Já há decisões que vão além dos regulamentos privados, buscando no direito respostas para litígios esportivos. Por exemplo, em casos envolvendo doping ou suspensões, o TAS tem considerado não apenas as regras esportivas, mas também o impacto dessas decisões na vida pessoal e profissional dos atletas. Essa abordagem mais humana é um avanço significativo.

O TAS avança ao explicar a aplicação das normas da CEDH no âmbito do esporte. O documento cita exemplos da aplicação do artigo 6º, §1, da CEDH (direito a um julgamento justo) e do artigo 8º (direito ao respeito pela vida privada e familiar). Esses princípios têm sido usados para garantir que os atletas tenham acesso a processos justos e transparentes, além de proteger sua privacidade em casos sensíveis. Essa integração entre o direito esportivo e os direitos humanos é um passo importante para a modernização do TAS.

Ou seja, embora o TAS ainda priorize a autonomia esportiva e os regramentos privados, ele tem dado passos significativos para incorporar os direitos humanos em suas decisões. Essa mudança não só fortalece a credibilidade do tribunal, mas também reflete uma evolução necessária no mundo do esporte, que cada vez mais se vê como um espaço de inclusão, justiça e respeito aos direitos fundamentais. O desafio agora é garantir que esses avanços sejam consistentes e aplicados de forma equitativa em todos os casos.

