Avança PL que veta ajuda a atleta condenado por violência contra a mulher

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados (Cespo) aprovou, em dezembro do ano passado, a proposta que proíbe o atleta condenado por crimes relacionados à violência contra a mulher, com sentença transitada em julgado (esgotada todas instâncias), de se candidatar ao programa Bolsa Atleta. A medida terá validade enquanto durarem os efeitos da condenação.

Por recomendação do relator, deputado federal Douglas Viegas, que atualmente está fora do exercício do mandato, o texto aprovado foi o substitutivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ao Projeto de Lei 736/24, da deputada Silvye Alves (União-GO).

O substitutivo também prevê o cancelamento imediato do programa assistencial do agressor de mulheres, com sentença transitada em julgado, não cabendo recurso da decisão. A proposta inclui as regras na Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/23).