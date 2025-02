Ordem de Trump contra atletas trans deve gerar punições do esporte aos EUA

"O COI havia deixado a decisão a cargo das federações internacionais, não dos governos. Essa ordem representa uma interferência estatal na regulamentação esportiva, restringindo e violando direitos humanos. Agora, será necessário observar se as entidades esportivas terão força para pressionar e dialogar com o governo Trump a fim de revogar, reavaliar ou flexibilizar a medida. Ainda é cedo para prever os desdobramentos", avalia.

Calixto também ressalta que a ordem executiva de Trump provavelmente será contestada na Justiça dos Estados Unidos.

"Essa ordem deve ser questionada juridicamente nos tribunais norte-americanos e terá grande impacto no esporte mundial. Vale lembrar que a próxima Olimpíada ocorrerá nos Estados Unidos, e essa medida vai contra as diretrizes de inclusão de atletas trans. Já houve precedentes em que o sistema esportivo pressionou governos, como no caso do Irã, quando ocorreram graves violações de direitos humanos. O mesmo pode acontecer com os EUA", acrescenta o advogado.

Segundo Andrei Kampff, advogado especializado em direito desportivo, jornalista e colunista do UOL, essa interferência estatal contraria regulamentos esportivos e pode levar a punições aos Estados Unidos.

"Nem precisamos entrar no mérito da medida ser discriminatória sob o ponto de vista dos direitos humanos, pois ela fere a autonomia esportiva. Quem define as regras de elegibilidade no esporte são as federações, respeitando direitos universais, já que o esporte é transnacional. O Estado não tem competência para isso. Essa decisão deveria resultar em sanções aos Estados Unidos. Resta saber se o movimento olímpico e as federações terão coragem de aplicar as penalidades previstas nos regulamentos", analisa.

Andrei explica por que essas decisões precisam ser tomadas pelo esporte sem a interferência dos países. "Imagina cada país determinando as regras do jogo. Aí, teríamos um esporte diferente em cada local. O esporte é transnacional, supera limites geográficos e, por isso, precisa ser o mesmo em todos os lugares. Para proteger essa autonomia, existem as regras que punem a interferência estatal indevida".