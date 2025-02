Justiça reconhece responsabilidade de presidente por dívida com jogador

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) reconheceu a responsabilidade solidária do presidente do Santa Helena Esporte Clube por dívidas trabalhistas com um ex-jogador do time goiano. A decisão, que ainda cabe recurso, reformou a sentença de primeira instância ao considerar que a confusão patrimonial entre o dirigente e o clube justifica a responsabilização pessoal do gestor pelos débitos da entidade esportiva.

De acordo com os autos do processo, o atleta foi contratado em julho de 2023 e dispensado sem justa causa no mês seguinte, antes do término do contrato. Além das verbas rescisórias, ele pediu o reconhecimento de um acidente de trabalho ocorrido durante uma partida e a inclusão do presidente do Santa Helena como devedor solidário.

O juízo de primeira instância negou a responsabilização do dirigente e deferiu apenas o pagamento das verbas rescisórias. Insatisfeito com a decisão, o jogador recorreu em segundo grau.