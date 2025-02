Para combater a violência, até a bola tem que saber quando parar

Era um dia para parar. Para refletir. Para tomar medidas concretas contra a selvageria que tem manchado o esporte. Mas, em vez disso, seguimos o script: a bola rolou, e a violência foi tratada como algo inevitável. As cenas do fim de semana são um retrato triste de um imaginário que precisa acabar: o futebol não é um mundo paralelo, onde as leis da sociedade não se aplicam.

O que é crime para um cidadão comum também é crime para um torcedor. E o que temos visto no Brasil é inaceitável: invasões a centros de treinamento, depredação de patrimônio, agressões em aeroportos, ameaças a atletas e um clima de medo que transforma estádios em campos de guerra. Não há justificativa para isso. Relevar, passar a mão na cabeça ou tentar encontrar desculpas só perpetua o problema.

A nova Lei Geral do Esporte e o combate à violência

A boa notícia é que o Brasil tem avançado no combate à violência no esporte. A Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023), sancionada em 2023, trouxe mudanças significativas nesse sentido. Ela reforça a responsabilidade dos clubes e das autoridades em garantir a segurança nos eventos esportivos e amplia as punições para atos de violência.

A lei estabelece que os clubes são corresponsáveis pela segurança dos jogos e dos torcedores, podendo ser penalizados financeiramente e até perder pontos em competições caso não cumpram suas obrigações. Além disso, a nova legislação prevê a criação de um cadastro nacional de torcedores infratores, facilitando a identificação e o banimento daqueles que cometem atos violentos.

Outro ponto importante é a ampliação das punições para torcedores agressores. A lei aumenta o prazo de afastamento de estádios de 5 para 10 anos em casos graves, além de prever multas pesadas e a responsabilização civil dos envolvidos. A mensagem é clara: violência no esporte não será tolerada.