Acompanhamento psicológico é pilar no futebol profissional e na base

Para João Ricardo Cozac, presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte e do Exercício, a ausência de psicólogos nos clubes pode ser explicada pelo preconceito e pela desinformação sobre a área.

"No Brasil, ainda há muito preconceito devido à desinformação ou à má informação sobre a psicologia do esporte. Eu diria que, no país, a própria psicologia sofre um preconceito muito grande enquanto ciência. Quando se trata da parte mental, as pessoas têm medo, se escondem, negam... Existe um preconceito enorme", disse o especialista em entrevista ao site 'Trivela'.

Em entrevista recente ao Lei em Campo, Cozac reforçou que o aspecto mental e emocional é a base de um atleta.

"No triângulo da preparação esportiva, temos a parte física de um lado, a parte técnica do outro e, na base dessa pirâmide, a parte mental e emocional. Tanto nas categorias de base quanto no profissional, é preciso fortalecer os atletas para que consigam encarar as pressões da carreira, a expectativa da mídia, da torcida e a rotina intensa de jogos, treinos e viagens", destacou.

Além do impacto direto no desempenho dos jogadores, a saúde mental dos atletas também é uma questão de responsabilidade jurídica dos clubes. O advogado Elthon Costa, especialista em direito desportivo, explica que os times têm a obrigação legal de oferecer um ambiente de trabalho seguro, o que inclui o suporte psicológico.

"Dentre os direitos fundamentais do trabalhador está, indiscutivelmente, o de um ambiente de trabalho seguro e adequado, capaz de salvaguardar, de forma eficaz, sua saúde e integridade. Esse é um dever do Estado e de toda a sociedade, mas, sobretudo, do empregador, a quem compete proteger e preservar o meio ambiente de trabalho, implementando condições adequadas de saúde, higiene e segurança para assegurar ao empregado sua dignidade plena, em consonância com o ordenamento constitucional", afirma.