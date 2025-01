Advogada-geral da UE questiona sistema de julgamentos no esporte

Na semana passada, a advogada-geral do TJUE, Tamara Ćapeta, defendeu que as decisões da Corte Arbitral do Esporte (CAS) - instância mais alta da Justiça Desportiva a nível mundial - poderão ser revistas por tribunais nacionais, ao contrário do que acontece hoje, inclusive se elas já tiverem sido revistas pelo Tribunal Federal da Suíça.

"O parecer da Advocacia Geral da UE, ainda que não seja vinculante, possui um peso considerável nas tomadas de decisão do Tribunal. Na prática, o parecer sustenta que as cortes dos países poderão rever as decisões do CAS à luz da legislação nacional e da UE, inclusive se elas já tiverem sido revistas pelo Tribunal Federal da Suíça. Dessa forma, além de criar, em tese, uma possível instância revisora, pode ser um precedente relevante, inclusive, para mudanças radicais no regulamento da FIFA no futuro a depender do caso concreto e da norma questionada, como, por exemplo, a revisão dos TPO/TPI. Vamos aguardar o desenvolvimento do caso", avalia o advogado João Paulo Di Carlo, especialista em direito desportivo.

"Esta posição representa uma potencial mudança significativa no sistema atual, onde as decisões do CAS geralmente são consideradas finais e vinculativas; lembrando que há a possibilidade de revisão das decisões do CAS pelo tribunal suíço (importante ressaltar que a Suíça não faz parte da UE), mas tais revisões são limitadas às questões processuais", destaca a advogada desportiva Fernanda Soares.